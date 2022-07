Sestrese colpo a sensazione: ecco “TITI” AUDEL!!!

TITTI AUDEL era ad un passo dal trasferimento alla SESTRESE e oggi si è concretizzato il passaggio con il comunicato ufficiale della società che mette a segno un gran colpo!!!

Super rinforzo come giocatore della Prima Squadra e preparatore nelle giovanili

Ex professionista in Inghilterra, Francia e Italia, sarà una grande risorsa per tutto il mondo verdestellato

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, con in testa il presidente Sciortino, il presidente Area Giovani Fogli, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è con grandissima soddisfazione e orgoglio che è lieta di annunciare l’approdo in verdestellato di un calciatore e profilo francese e internazionale del calibro di THIERRY GERARD AUDEL.

“Titi” Audel, nato nel 1987 a Nizza, è stato fino a due anni fa un giocatore professionista in Inghilterra, e prima ancora in Francia e in Italia. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel Rapallo.

Audel sarà un giocatore della Prima Squadra ma non solo: il suo approdo in verdestellato contribuirà ulteriormente alla crescita di tutto il movimento verdestellato. Con la sua esperienza e capacità, Audel – ora importante e qualificato personal trainer nella quotidianità – entrerà a far parte anche dello staff delle giovanili con l’incarico di Preparatore Atletico dell’Area Giovani, lavorando a stretto contatto con tutti i tecnici e responsabili della Sestrese.

Questa la sua carriera:

cresciuto calcisticamente nell’Auxerre, dal 2007 al 2010 ha giocato nella Triestina in serie B e San Marino (serie C). Poi due stagioni nel Pisa in serie C. Dal 2012 l’esperienza in Inghilterra in League One e League Two, tra le altre nel Notts County, Crewe Alexandra e Lincoln.

A Titi un grandissimo “in bocca al lupo” per questa avventura, che ci auguriamo possa essere di crescita e svolta ulteriore per tutta la nostra società.

L’approdo in verdestellato di un profilo internazionale come quello di Audel è solo uno dei tanti progetti in continua evoluzione per il mondo Sestrese.

GRANDISSIMI PROGETTI VERDESTELLATI

e intanto da domani il via con gli OPEN DAY

Il commento del nuovo verdestellato AUDEL:

“Sono contento di entrare a fare parte di questa gloriosa società – confida Audel nelle sue prime dichiarazioni – Della Sestrese, della sua storia, della serietà e delle sue grandi ambizioni, me ne hanno parlato e l’ho visto di persona da avversario. E’ bellissimo e motivante per me. Sarà un motivo d’orgoglio e stimolo lavorare con dirigenti e tecnici preparati come quelli che ho conosciuto. Cercherò di contribuire alla crescita sia fisica che psicologica, per avvicinarli il più possibile ad una mentalità di alto livello. Non vedo l’ora di iniziare”.

Il commento della società nelle parole del d.s. CATANIA:

“Sarà una grandissima risorsa per tutta la Sestrese. Insieme al D.G. D’Acierno ringrazio personalmente tutta la società, in primis il presidente Sciortino e il presidente Area Giovani Fogli, per averci permesso di fare questo importante passo, decisivo a mio avviso per la crescita di tutto il nostro movimento. Con orgoglio dico che la nostra prima squadra, che si radunerà martedì, sarà composta dal 60% da elementi provenienti dalle nostre giovanili. E con questi ambiziosi progetti questo dato già fantastico aumenterà ancora, di passo con qualità e ambizioni”.

