UFFICIALE: Matteo Priano non sarà più l’allenatore del Valdivara. Proprio qualche giorno fa è stato il nostro Uomo del Giorno l’ormai ex tecnico degli spezzini. Durante l’intervista si poteva cogliere forse, da qualche sfumatura, che qualcosa fosse nell’aria. E oggi è ufficiale: ecco le sue parole.

«Questo pomeriggio, successivamente alla notizia dello stop dei campionati dilettantistici, ho comunicato al presidente Reno Renucci e al DS Gianni Basso la mia intenzione di terminare qui, dopo quattro stagioni, la mia avventura con la A.S.D. 5Terre ValdiVara, poiché indipendentemente dal campionato e dalle decisioni della Federazione, penso che per la Societá sia importante poter programmare con giusto anticipo quella che sará la prossima stagione con un allenatore che sposi a 360 gradi la politica societaria.

Sono stati quattro anni in cui sono cresciuto molto sia dal punto di vista umano che sportivo, anche se nell’ultima stagione le cose non sono andate come erano state pensate all’inizio per una serie di circostanze di cui preferisco non parlare.

Il mio staff ed io siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, soprattutto per aver dato la possibilitá a tanti giovani di poter fare esperienza in un campionato importante come quello di promozione.

Vorrei salutare e ringraziare il mio staff a cominciare da Francesco Quaranta per continuare con Diego Vigna, il preparatore dei portieri Marcello Baracco e il Team Manager Glauco Bologna, oltre tutti coloro che in questi anni mi hanno seguito in questa avventura.

Un ultimo ringraziamento va a Raffaella Vetrala, Alessia Costa, Antonella Boracchia e alla signora Bologna che si sono sempre prese cura del mio kit da allenamento».