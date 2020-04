Con il “Gol del pomeriggio” selezionato oggi, ne approfittiamo per ricordare un grande personaggio passato per il nostro calcio dilettantistico ligure: si tratta di Carlos Franca, talento brasiliano con un trascorso importante anche nei professionisti, che si è dovuto fermare per un grosso problema di salute (2007). Dopo aver sconfitto la malattia, per riprendere a giocare ci mette due anni, quando arriva in Italia e riprende a giocare in Eccellenza, proprio qui nel nostro calcio dilettantistico: passando per il Rapallo Bogliasco e la Caperanese di Celestini, arriva anche al professionismo.

Ma torniamo in Liguria, precisamente il 29 settembre 2012. Siamo nel campionato di Serie D, match di cartello: derby del levante ligure tra Rapallo Bogliasco e Chiavari Caperana. A risolverla per i ruentini sarà proprio la rete di Carlos Franca; anzi, la doppietta!

Noi vi proponiamo come “Gol del pomeriggio” la seconda rete del brasiliano, che manda a spasso la difesa e con un sinistro chirurgico punisce l’estremo difensore avversario.

Ecco il servizio di Giovanni Scarsi (immagini e montaggio di Enrico Figus

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

DILETTANTISSIMOTV E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO. PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.