Una nuova società ha avviato le pratiche per entrare nel mondo FIGC: nella giornata di ieri è stato infatti firmato l’atto costitutivo dell’A.S.D. Priaruggia G.Mora. Il primo passo dell’iter burocratico al termine del quale il Priaruggia G.Mora sarà iscritto al prossimo campionato di Terza Categoria. La nascita di una nuova squadra è sicuramente un bel segnale in un momento sicuramente non facile per il calcio dilettantistico.

La squadra, fondata da un gruppo di ragazzi molto giovani tra cui il nostro Tommaso Imperato, dovrebbe disputare gli incontri casalinghi al Mons. Sanguineti di Quarto Alto. “La realizzazione di un piccolo sogno. Il quartiere di Priaruggia meritava di avere una squadra che portasse il suo nome”.

L’allenatore, annunciato sul nostro portale qualche settimana fa, sarà Matteo Mangini, ex tra le altre di San Bernardino e Borgoratti. Mangini sarà affiancato dal preparatore dei portieri Massimo Olivari. Sul fronte mercato, i primi acquisti sono lo stesso presidente-giocatore Imperato dal Pieve Ligure e Davide Atzori, terzino ex Athletic e Borgo Incrociati.

L’organigramma del Priaruggia G.Mora:

Presidente: IMPERATO Tommaso

Vice Presidente: GUSBERTI Federico

Segretario: DE ANGELIS Paolo

Consiglieri: LONGONI Tommaso, ESCHER Andrea, BURRI Gabriele, ROCCA Paolo

Allenatore: MANGINI Matteo

Allenatore dei portieri: OLIVARI Massimo

