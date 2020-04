Quando lo abbiamo ascoltato per l’intervista nella rubrica “Uomo del Giorno”, Cristian Cattardico ha fatto la sua richiesta: vedere qualche partita del suo Borgorosso. Eccolo accontentato! Qui Harry Potter non segna, ma possiamo ammirare “la specialità della casa”, qualche solita conclusione su calcio di punizione…! Il Borgorosso riesce, in una complicatissima partita contro la Lavagnese, a raccogliere i primi tre punti della storia della società in Serie D.

BORGOROSSO – LAVAGNESE, 5ª giornata di Serie D: una partita importantissima per entrambe le compagini, perché l’obiettivo è quello di risollevarsi dai bassifondi della classifica. Un match davvero incredibile, terminato 3-2 in favore dei padroni di casa: al 5′ minuto è Zenga a portare subito in vantaggio la Lavagnese; risponde (12′ minuto) Anselmo siglando il primo dei tre gol realizzati in giornata. Espulso il capitano della Lavagnese, la partita diventa sempre più spumeggiante e Anselmo riporta il suo Borgorosso in vantaggio. In questo primo tempo, non povero d’emozioni, la Lavagnese rimane addirittura in nove per le proteste di Zenga; ma il calcio ha dell’assurdo, perché Maretti riagguanta un impensabile pari al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa è Anselmo, di testa, a fare 3-2 finale.





Ecco il servizio completo di Matteo Rovere, con le immagini e il montaggio di Enrico Figus:

P.S.: forse non tutti sanno che… (probabilmente, neppure il diretto interessato) il soprannome “Harry Potter” glielo diede per la prima volta proprio il nostro Simone Maggi!

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

DILETTANTISSIMOTV ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.